Terni, festa per l’associazione Myricae: 25 anni di iniziative

Festa in casa della Myricae di Terni. L’associazione – il presidente è Giuseppe Bortone – ha compiuto in giornata i 25 anni da quell’11 dicembre 1998: nel corso degli anni è stata in grado di sviluppare una serie di iniziative a vantaggio del territorio.

La storia e le iniziative

«Il nostro progetto è iniziato nel 1994, in seno alla terza circoscrizione Ferriera, quando, per dare vita a nuove iniziative, si creò un gruppo di volontari coordinati da tutto il consiglio. Per cui, insieme alla terza cicoscrizione Ferriera, grazie anche al contributo di sponsor, delle istituzioni e di tante persone sono state portate avanti varie attività. Il primo ottobre del 1995 – spiega Bortone – abbiamo iniziato con la prima edizione di ‘Porta un amico pianteremo un albero’ gara podistica e passeggiata ecologica e il ricavato dell’ iniziativa venne utilizzato, per comprare alberi da piantare nelle zone carenti di verde. Tra le numerose iniziative dell’Aassociazione abbiamo la festa dell’albero, il concorso di disegno e di poesia riservato alle scuole primarie e secondarie. Nell’anno 1995 abbiamo rimboschito Monte argento che purtroppo è stato poco dopo dato alle fiamme, abbiamo proseguito la piantumazione nei giardini delle scuole ma purtroppo nel periodo estivo è mancata l’assistenza alle piante; abbiamo proseguito il rimboschimento nel basso Parco delle Grazie ma purtroppo gli addetti alla manutenzione del parco le hanno tagliate. Il giorno 11 dicembre 1998, per dare forza e coordinamento a tutti queste iniziative nasce l’associazione di volontariato Myricae. Il 29 ottobre 2002 ci fu assegnata dall’ amministrazione comunale l’area di viale Trento per un intervento di riqualificazione per un totale di 20.000 mq gestiti dai nostri volontari. Dopo aver bonificato tutta l’area assegnataci abbiamo iniziato a mettere diversi tipi di piante nel parco. Nel 2007 allo stadio Libero Liberati, abbiamo realizzato il Cuore più grande del mondo. Nell’anno 2009 l’amministrazione comunale vista la nostra cura nel gestire il parco ci ha assegnato un’altra area di. 6.141 mq. Attualmente l’associazione Myricae gestisce un parco di oltre 26.000 metri quadrati. Tra le varie attività che l’associazione svolge c’è il corso di chitarra, la podistica formata da podisti e camminatori ed il gruppo di ciclisti che prendono parte a iniziative locali, nazionali ed estere. In tutti questi anni abbiamo fatto numerose importanti iniziative culturali, ambientali, sportive. concorsi dei presepi, concorso canoro per giovani dilettanti e collaborato con diverse scuole ed associazioni del territorio. In particolare in concorso canoro venne denominato Myricanto ed ebbe tre edizioni 1999/2000/2001, l’ultima a carattere nazionale. Solo per acquisto delle piante per il parco di viale Trento c’è stato un impegno economico di oltre 80 mila euro. Infine per la costruzione della nuova sala multifunzionale, c’è stato un impegno economico di 53 mila euro euro che stiamo recuperando come sconto affitto. Ricordiamo inoltre che l’associazione Myricae ha beneficiato dei proventi del 5 per mille, devoluti da tanti amici che frequentando il parco danno forza al nostro progetto». Poi il futuro.

I progetti

Il futuro? «10 marzo quinta edizione ‘Stracospea village’ gara podistica e passeggiata ecologica; 11 aprile la 29° edizione della Festa dell’albero; primo maggio 1° edizione gara podistica e passeggiata ecologica a Piediluco; 16 maggio 11° edizione ‘Io l’ape per un mondo migliore’; 6 ottobre 29° edizione ‘Porta un amico pianteremo un albero’; 10 novembre 26° edizione concorso di disegno e 26 dicembre 11° edizione ‘La smaltita’.