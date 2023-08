Terni, fiera San Matteo il 24 settembre: affidamenti in arrivo

Una spesa prevista da 11.900 euro ed entrate di poco superiore ai 9 mila, dovute al pagamento del suolo pubblico. Iniziano i preparativi a Terni per la tradizionale fiera di San Matteo, quest’anno in programma per domenica 24 settembre in via del Centenario: come di consueto c’è stato il consueto passaggio in giunta per dare avvio all’operazione. Palla in mano alla dirigente Grazia Marcucci e alla responsabile del procedimento Sandra Proietti Divi.

Gli esborsi

Per palazzo Spada si parla di diverse spese preventive: 600 euro per il presidio sanitario, 4 mila euro per movimentazione e posizionamento barriere antiintrusione, 800 euro per i servizi igienici, 1.500 euro per il personale antincendio in accordo con i vigili del fuoco e 5 mila euro per il personale addetto alla gestione delle emergenze.