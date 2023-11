Terni, fiera Santa Lucia: 177 domande, le ammissioni sono 114

di S.F.

Ben 177 domande arrivate e 114 ammissioni, d’altronde i posti sempre quelli sono. Giocoforza numeri similari alla fiera del Cassero: sono state approvate martedì le graduatorie per la fiera di Santa Lucia del 10 dicembre al parco La Passeggiata, uno degli ultimi appuntamenti prima dell’avvio dei lavori Pnrr sulla pavimentazione dell’area.

LA FIERA DEL CASSERO ALLA PASSEGGIATA – FOTOGALLERY

Gli ammessi

Le postazioni sono 116 – di cui 2 a riserva – e l’inevitabile conseguenza, come già accaduto in passato, sono le esclusioni. In questo caso le istanze per la partecipazione sono state rispettivamente 160 per gli operatori di commercio su aree pubbliche, 10 dai produttori dei propri fondi, 4 dagli artigiani e 3 da soggetti disagiati. La scelta dei posteggi per gli ammessi è fissata per il 5-6 dicembre negli uffici di corso del Popolo.