Terni, finisce con la Porsche contro i cartelli stradali

Incidente stradale giovedì pomeriggio in via Eroi dell’Aria, a Terni, nei pressi della rampa che scende verso via del Sersimone. Un 68enne (P.V. le sue iniziali) al volante di una Porsche Macan – con lui c’era anche la moglie – è finito contro la segnaletica stradale. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe accostato a destra per agevolare il passaggio di un’autoambulanza in sirena ma un’altra auto che lo precedeva, lo avrebbe affiancato alla sua destra: per evitarla il 68enne ha sterzato improvvisamente, finendo contro i cartelli che si trovano su un’aiuola spartitraffico. Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Non c’è stato invece bisogno dell’intervento del 118: nessuno dei coinvolti, fortunatamente, ha riportato lesioni.

