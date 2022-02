Terni: finisce con l’auto contro un albero in via Prati. Ferito 76enne

Incidente stradale autonomo lunedì mattina in viale Prati, a Terni. Un 76enne – A.B. le sue iniziali – ha perso il controllo della propria Land Rover, finendo contro un albero a lato della carreggiata. L’anziano – cosciente – è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. All’origine del sinistro potrebbe esserci un malore accusato dall’uomo. Sul posto si sono portati, in prima battuta, i carabinieri del comando stazione di Narni e quindi i colleghi del Nor di Terni e gli agenti della polizia Locale ternana. Intervenuti anche i vigili del fuoco per le necessarie operazioni di messa in sicurezza.

Condividi questo articolo su