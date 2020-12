Terni, finisce contro auto in sosta e si ribalta: ferita

Incidente stradale nella mattinata di sabato in via Fratelli Rosselli, a Terni. Una giovane al volante di una Opel, per cause in corso di accertamento, è finita contro una Fiat Cinquecento ferma in sosta al lato della carreggiata e senza nessuno a bordo. La Opel, in seguito all’impatto, si è ribaltata e la conducente è stata soccorsa da vigili del fuoco e operatori del 118: le sue condizioni non sono comunque gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni per ricostruire la dinamica del sinistro.

