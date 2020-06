Terni, finisce fuori strada con l’auto

Incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, nella prima serata di domenica lungo strada di Collesecozza, a Terni. Un 39enne narnese al volante di una Ford Fiesta è finito fuori strada: secondo una prima ricostruzione, si sarebbe spostato sulla destra per far passare un altro mezzo, finendo però per ribaltarsi su un fianco, all’interno di uno spazio privato dove insistono delle piccole baracche per il ricovero degli animali. Il conducente è rimasto illeso ma per recuperare l’auto è servito l’intervento dei vigili del fuoco di Terni, sul posto insieme agli agenti del nucleo radiomobile della polizia Locale per i rilievi di rito.

