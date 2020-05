Terni, foro Boario: riecco le discariche

Per non farsi mancare nulla ci sono anche un divano e un manichino, in bella mostra di fronte all’ingresso per il mattatoio comunale. Mentre a Terni si cerca di trovare la ‘quadra’ sui trasferimenti e ricollocazioni temporanee per la cantierizzazione del nuovo palasport, c’è chi ha pensato bene – non è la prima volta che accade in questa zona – di gettare una discreta quantità di rifiuti nell’area del Foro Boario. Non in un unico punto, ma ben tre. Senza considerare quelli che si trovano a bordo della strada procedendo in direzione ‘Liberati’. Non si può abbassare la guardia contro gli incivili.

MAGGIO 2018, STESSA STORIA