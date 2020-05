Sono entrati nell’area del parco di via XX Settembre, proprio poche ore prima dell’entrata in vigore della nuova ordinanza del sindaco di Terni che lo consente. Troppa ‘fretta’ da parte di tre 19enni – due dei quali già noti per precedenti di polizia – nel pomeriggio di domenica. I tre sono stati identificati e sanzionati dalla polizia Locale di Terni per non aver rispettato l’ordinanza sindacale ancora in vigore.

