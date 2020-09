Terni, frontale sulla rampa: anziano in ospedale

Curioso – e fortunatamente senza gravi conseguenze – incidente stradale lunedì mattina intorno alle ore 9 a ponte Le Cave, lungo la rampa della ss 675 (Rato, in uscita verso Terni Ovest e in ingresso direzione Orte). L’impatto, frontale, è stato fra una Fiat Punto condotta da un uomo di 76 anni, che ha invaso l’opposta corsia di marcia, ed una Ford Focus con al volante un uomo piuttosto giovane. Ignote le cause all’origine del sinistro. Ad avere la peggio è stato l’anziano, soccorso dagli operatori del 118 e condotto in ospedale: cosciente, le sue condizioni non sarebbero comunque preoccupanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Terni per i rilievi, i colleghi della polizia Locale (sezione borgo Rivo) per la viabilità, operatori Anas e vigili del fuoco del comando di Terni.

Condividi questo articolo su