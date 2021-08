Terni, furgone per trasferire le salme. Perplessità in ospedale

C’è un certo disappunto fra gli utenti, in particolare quelli che si trovano a vivere un momento delicato, segnato da un lutto, dell’ospedale di Terni. Il motivo sta nel fatto che le salme delle persone che, ricoverate, vengono a mancare in ospedale, vengono trasportate presso l’obitorio del ‘Santa Maria’ – sembra da qualche giorno – tramite un furgone da lavoro. Un fatto probabilmente non grave ma che tocca le singole sensibilità e che, come tale, può essere percepito come più o meno sgradevole dai familiari dei defunti. Di certo, in termini di decoro e rispetto, non sembra la soluzione migliore: «Dispiace constatare che in un momento brutto – osserva un familiare – si utilizzi una modalità, pur limitata nella distanza del trasferimento, che denota poco tatto. Speriamo che, per chi come noi si trova a vivere la tristezza di una perdita, la situazione si risolva». Secondo quanto appreso dall’azienda ospedaliera, nella giornata di domenica 29 agosto si è rotto il mezzo – un’autoambulanza – adibito al trasporto delle salme per quel tragitto. Un veicolo che, ora, è in attesa di quella riparazione che potrebbe avvenire nel corso delle prossime ore.

Condividi questo articolo su