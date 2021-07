Terni, gattino falciato da tagliaerba. Appello per adottarlo arriva in II commissione

Curioso fuoriprogramma – in realtà i lavori non erano iniziati, si era in attesa dell’arrivo dei consiglieri per raggiungere il numero legale – lunedì mattina a pochi minuti dall’avvio della II° commissione consiliare in merito alla Rsa ‘Le Grazie’ e all’integrazion tra Usl Umbria 2/azienda ospedaliera di Terni. Il consigliere Marco Cozza – di professione veterinario – si è presentato con in braccio un piccolo gattino di un anno che, ovviamente, ha attirato l’attenzione dei presenti: «Purtroppo ha tre zampe perché è stato falciato da un taglierba. Non ha un padrone, è sterilizzato ed è stato operato, è in guarigione. Se qualcuno se lo prendesse, sarebbe meglio perché rimetterlo in colonia o in una struttura sarebbe rischioso considerate le condizioni». Da qui l’appello per trovare chi se ne possa prendere cura.

