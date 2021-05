Terni, gatto nel motore in piazza Cuoco: scatta il salvataggio

Curioso intervento dei vigili del fuoco di Terni, lunedì mattina, in piazza Cuoco (Cardeto). Gli uomini del 115 si sono portati sul posto per salvare un gattino di circa 2 mesi, rintanatosi nel motore di un’autovettura. Dopo aver tentato in ogni modo di estrarlo da lì, evitando conseguenze per l’animale, alla fine – dopo qualche ora – il gatto è riuscito a ‘liberarsi’ da solo. Portato al canile/gattile di ‘Monte Argento’, verrà visitato e curato. E c’è chi, fra le persone presenti lunedì in piazza Cuoco, ha già detto di volerlo adottare.

