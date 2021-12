Terni, aiuto per i più poveri dal circolo Pd borgo Bovio-Valserra

Una raccolta di generi alimentari e di prima necessità da destinare a persone e famiglie in difficoltà. Protagonista per la consueta iniziativa pre natalizia il Circolo Pd borgo Bovio-Valserra di Terni nel quadro dell’iniziativa ‘Solidarietà in circolo’. Venerdì il materiale a disposizione è stato devoluto alla Caritas della parrocchia di Santa Maria della Misericordia per poterlo donare ai poveri e ai bisognosi. «Molto soddisfatto – le parole del segretario del Circolo Maurizio Moriconi – per la risposta che i cittadini del territorio hanno dato a questa raccolta e che ancora una volta ha testimoniato la solidarietà e la vicinanza per coloro che vivono in povertà. Ringrazio sentitamente chi ha dimostrato di avere un cuore per chi soffre».

