Terni, Gentiletti: «Bene approvazione Its autonomo rispetto a Perugia»

di Alessandro Gentiletti

Consigliere comunale di Senso Civico

Bene l’approvazione all’unanimità oggi da parte del consiglio comunale di un Its autonomo rispetto a Perugia. Grazie e merito di chi ha sollevato il dibattito nei mesi scorsi come il prof. Croce, non subito colto in pieno da tutte le forze politiche e con non poche resistenze da parte di quelle forze conservatrici che purtroppo abitano ancora la nostra città.

Bene l’assessora Fabrizi, inizialmente resistente alle mie interrogazioni in proposito. Ha portato in questa amministrazione, stritolata e consumata da lotte di partito e di potere, quel valore aggiunto che auspicavo quando fu nominata come esponente della società civile. Lo fa tardi ma gliene do atto. Si supera una anomalia, che vedeva Terni anche su questo, ostaggio di centri direttivi perugini: che il consiglio comunale abbia approvato l’istituzione della fondazione all’unanimità ha ancora piu significato, traccia le linee per le prossime amministrazioni e lascia una eredità importante.

L’istituto tecnico superiore garantisce livelli occupazionali molto alti, diversifica la formazione e offre alla nostra città prospettive di crescita e rilancio, mettendo in sinergia imprese e attori del territorio. Crea quel circolo virtuoso dell’economia della conoscenza, su cui fin dai miei primi atti, ho richiamato l’amministrazione comunale a lavorare.

La diversificazione del sapere è una delle vie maestre per non concepire più Terni e la sua università in quell’ottica di sudditanza verso Perugia che ha caratterizzato, purtroppo, le visioni di quelle amministrazioni, anche di sinistra, che venti anni fa gestirono le prime fasi. Le stesse che, purtroppo, oggi sembrano ritornare ad affacciarsi sulla scena pubblica, volendo dettare l’agenda di oggi e del domani in prima linea. L’Its permetterà di evitare questo salto nel passato, formare forza lavoro altamente specializzata per il nostro territorio, che nel terzo settore e nella manifatturiera ha enormi potenzialità e occasioni di rilancio.