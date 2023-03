Terni: Gentiletti non si ricandida e spiega

«La politica è una cosa bella e lo penso ancora. Porto dentro di me un’esperienza formativa, forte e che consiglio soprattutto ai giovani. Ho deciso di non partecipare alle prossime elezioni amministrative, di non candidarmi. Il che non significa non partecipare alla vita politica. In cinque anni abbiamo provato a ‘marcare ad uomo’ un’amministrazione che non credo possa fare il bene della città, con questa maggioranza. In consiglio comunale, con il Pd, il M5s, altre componenti, siamo riusciti a svolgere un lavoro efficace e positivo». Alessandro Gentiletti (Senso Civico) saluta – per il momento – palazzo Spada e traccia un bilancio del lavoro svolto in cinquer anni di costante presenza in consiglio comunale. Lo ha fatto giovedì pomeriggio attraverso una diretta Facebook che vi proponiamo di seguito.

