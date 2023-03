Terni: il centrosinistra punta su Kenny. E c’è chi ancora lavora per un accordo con il M5s

Una disponibilità precisa e non condizionata: è quella raccolta dal Pd ternano nei giorni scorsi dal docente universitario di origini argentine, José Maria Kenny, contattato per valutarne l’intenzione di rappresentare il centrosinistra – come candidato sindaco – alle prossime elezioni amministrative del Comune di Terni. Il nome del professore 70enne nato a Buenos Aires, già consigliere comunale cpn il Pds ai tempi della sindacatura di Gianfranco Ciaurro, è al momento la prima opzione del Pd: non iscritto ad alcun partito e, al tempo stesso, un profilo lineare e coerente in termini politici. In grado, secondo i maggiorenti di via Mazzini, di conquistare consensi anche fuori dal partito, in un quadro civico. Una figura stimata anche all’interno di un sindacato come la Cgil e da soggetti politici come Articolo 1. Meno da altri esponenti della sinistra che, pur non avendo riserve sulla persona, forse ritengono il profilo poco innovativo o dinamico. Opinioni che, ad oggi, non rappresenterebbero un ostacolo insormontabile verso la candidatura di Kenny. Intanto su un altro fronte, quello del Movimento 5 Stelle che sabato mattina ha programmato una conferenza stampa per annunciare la candidatura a sindaco di Claudio Fiorelli – con il sostegno di Rifondazione Comunista -, si registrano tentativi diplomatici da parte di un’area del Pd vicina alla nuova segretaria nazionale Elly Schlein (al lavoro ci sarebbe Marina Sereni) per ricucire in ‘zona Cesarini’ e giungere alla tanto agognata candidatura condivisa. Forse non impossibile – di base nulla lo è in politica – ma certamente molto difficile: evidentemente c’è chi ci crede ancora.

Condividi questo articolo su