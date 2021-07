Terni, global service ed energia: concessione con teleriscaldamento

Il servizio di gestione energia e global service impiantistico del Comune di Terni con la dichiarazione di fattibilità e di rispondenza al pubblico interesse in merito ad una proposta di project financing. Se ne è parlato mercoledì mattina in giunta con approvazione di uno specifico atto propedeutico all’affidamento quindicennale in concessione: tra gli ambiti di intervento rispunta per l’ennesima volta il teleriscaldamento, tema sul quale di recente si è riaccesa la discussion per provare a risolvere l’impasse.

TELERISCALDAMENTO, RESTA L’IMPASSE SULLA CONVENZIONE

MAGGIO 2020, PUNTO MORTO PER IL TELERISCALDAMENTO

L’efficientamento

In sostanza è previsto – a dare i dettagli è l’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati – l’affidamento pluriennale «dei servizi energetici e manutentivi, più la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico degli edifici comunali e dei relativi impianti». Si parla della sostituzione della centrale termina in cinque siti, la metanizzazione in quindici, l’installazione di valvole termostatiche in quindici, la sostituzione dei radiatori in tre, il ‘cappotto’ termico in quattro, la sostituzione di infissi in sei e il relamping Led per sedici siti. Il Responsabile unico del procedimento è l’energy manager di palazzo Spada, Nazareno Claudiani.

SETTEMBRE 2020, TELERISCALDAMENTO: «DUE INTERESSAMENTI»

Il teleriscaldamento e la gara

Infine l’aspetto che coinvolge Acciai Speciali Terni: «Adeguamento, riattivazione della centrale di teleriscaldamento comunale ubicata all’interno del sito Ast, opere per la costruzione di una porzione di rete e sottocentrali atte ad alimentare edifici pubblici». Come si sviluppa – se andrà davvero così – la storia? «Tutti gli investimenti – conclude la Salvati – dovranno essere realizzati nei primi 22 mesi di concessione. Seguirà inserimento della proposta negli strumenti programmatori e finanziari del Comune e poi procedura di gara per l’affidamento della concessione con un canone annuale a base di gara di 2 milioni 208 mila euro per quindici anni». Il totale è di oltre 33 milioni.