Terni, giochi al parco viale Trento: «Degrado e rischi per bimbi e famiglie»

Nuove attrezzature e pavimentazione antitrauma per il parco ‘Emanuela Loi’ di viale Trento a Terni. A richiederlo con un atto di indirizzo sono i consiglieri comunali di M5S, PD e Innovare per Terni: si punta sul ripristino della piena funzionalità.

Il problema

«Il parco dispone del più grande e frequentato parco giochi per bambini del quadrante sud di Terni – le parole di Fiorelli, Kenny, Filipponi, Spinelli e Proietti – che versa in condizioni di oggettivo deterioramento, sia per agenti atmosferici sia per l’usura dovuta al frequente utilizzo da parte degli utenti nonché ai danneggiamenti da parte dei vandali. Un degrado che potrebbe comportare dei rischi per l’incolumità dei numerosi bambini e le famiglie che lo frequentano. I parchi pubblici sono importanti luoghi di svago e di socializzazione per i bambini e le famiglie di Terni – proseguono – è necessario garantirne la sicurezza e la fruibilità, soprattutto in considerazione del fatto che la promozione delle attività all’aperto è fondamentale per il benessere della popolazione. Ricordiamo all’amministrazione comunale che è responsabile dei danni causati a terzi dai beni del proprio verde urbano e che sono già in corso dal mese di ottobre, in seguito a procedimento avviato con determinazione dirigenziale della direzione lavori pubblici e manutenzione numero 1175 del 28 aprile 2021, lavori di riqualificazione di alcune aree verdi comunali con uno stanziamento di 150 mila euro. Nell’elenco di aree verdi oggetto di intervento non è previsto – concludono – il parco Emanuela Loi di Viale Trento, una grave mancanza che è stata già segnalata da diversi cittadini che puntualmente denunciano lo stato di degrado e di mancata manutenzione».