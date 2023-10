Terni, gioia Elena Benucci: campionessa del mondo, trionfo a Daytona. «Felicissima»

Un’altra gran bella soddisfazione per un’atleta master ternana impegnata nella scherma. La fiorettista Elena Benucci ha conquistato il titolo mondiale nella competizione in corso di svolgimento a Daytona insieme a Iris Giardini, Francesca Zurlo, Gianna Cirillo, Liquin Wei e Marinella Garzini: successo iridato di squadra e gioia per tutte. Per loro è una conferma.

IL TRIONFO 2022 A ZARA

Il cammino

Fase a girone con tutte vittorie, dopodiché le azzurre hanno battuto in semifinale la Gran Bretagna 23-14 e, nell’atto finale, i padroni di casa degli Stati Uniti per 25-24: è stata Francesca Zurlo a compiere un gesto da campionessa, mettendo a segno la stoccata decisiva che ha portato la squadra italiana alla vittoria. «Sono felicissima del risultato anche perché abbiamo confermato l’oro dell’anno scorso a Zara. Siamo una squadra molto unita e sono orgogliosa di farne parte anche perché vengono convocate solo le due migliori del ranking Italia per categoria e io ci sono», il commento della ternana. Festa anche per il Circolo Scherma Terni.