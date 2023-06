Terni, gioia Pettinacci: 1° ai giochi nazionali Special Olympics

C’è una ternana che può festeggiare un grande risultato sportivo. Si tratta di Valentina Pettinacci che, a Colleferro, ha ottenuto sabato la medaglia d’oro ai giochi nazionali Special Olympics. Non una novità per lei trionfare in questo ambito. E non è finita così: domenica è in programma la finale dei cento metri e magari può arrivare un’ulteriore gioia. «La felicità si confonde con la commozione quando il papà Enrico mi comunica questa bella notizia. Gli Special danno brividi ed emozioni incredibili. Quando lo sport è amore, sentimento e vera inclusione», il commento del presidente del comitato Fair Play Umbria Stefano Lupi.

Condividi questo articolo su