Terni, Giorgia ‘regina’ di Tik Tok sbarca anche su Vanity Fair

di Alice Tombesi

È finita su Vanity Fair, annoverata tra le TikToker più di tendenza in Italia, 21 anni e un singolo, ‘Loca con te’, da più di 600 mila visualizzazioni su Youtube. Questa giovane ragazza di Terni, Giorgia Malerba, da qualche mese fa numeri da record sul social network più amato dagli adolescenti (e non solo), Tik Tok, la piattaforma made in China dove si possono creare e trovare tra i video più disparati, esibizioni di canto e ballo, divertenti imitazioni o challenge, sfide da lanciare agli altri utenti.

La ‘noia da quarantena’ come trampolino

La passione per Tik Tok, ha raccontato Giorgia in un’intervista, è stata la conseguenza della ‘noia da quarantena’: durante quei giorni chiusi in casa, quando le ore vuote erano tante, si è dilettata creando brevi sipari comici con il fratello, Tommaso, o con la sua fedele oca, insolito ma tanto più simpatico animale domestico della ragazza. Di video in video, con una creazione originale dopo l’altra, Giorgia è entrata nella classifica delle TikToker più seguite, non solo a livello locale ma anche nazionale. Sfide improbabili, coreografie in piscina, ‘Io che chiedo a mia madre la motivazione per cui non trovo il ragazzo’: un mix di contenuti, originali e divertenti, che non sono passati inosservati nemmeno a Vanity Fair.

Le digital star

L’edizione italiana del celebre periodico ha pubblicato sull’ultimo numero una lista di sei ragazze, definite digital star, che secondo loro rappresentano il futuro della comedy al femminile. Seppur appena intrapreso, il percorso tra le stelle dei social network di Giorgia sembra essere partito col piede giusto. Un passatempo divertente, quello su TikTok, che potrebbe rivelarsi un originale trampolino di lancio e un canale di comunicazione al passo con le tendenze.