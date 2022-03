Giornata della donna: #questononèamore, questura in campo

Questura di Terni in azione martedì – con l’ufficio mobile – in piazza della Repubblica in occasione della Giornata internazionale della donna per la campagna #questononèamore. Il questore Bruno Failla ha incontrato le autorità cittadine e ha illustrato le finalità dell’iniziativa: presenti il sindaco Leonardo Latini, la presidente della Provincia Laura Pernazza e il sostituto procuratore della Repubblica Camilla Coraggio. A loro è stato consegnato un mazzetto di mimose, gesto simbolo rivolto a tutte le donne del territorio provinciale. «I nostri operatori specializzati sono a disposizione dei cittadini e delle cittadine per informazioni e supporto».

Condividi questo articolo su