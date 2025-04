Sarà un sabato mattina particolare al parco di viale Trento, a Terni. In occasione della giornata mondiale del Tai Chi e del Qi Gong, l’Asd San Bao – Simone Sebastiani al vertice – organizzata un evento gratuito.

Si tratta di un’iniziativa a mo’ di lezione divulgativa dalle 11 alle 12. Il gruppo sarà sul posto dalle 10 alle 13 circa: «La giornata, oltre che dare visibilità a questa disciplina antichissima, allargando il numero dei praticanti che potrebbero beneficiarne, serve anche per favorire lo scambio, il confronto e il dialogo con altri gruppi e scuole che operano sullo stesso territorio; o semplicemente per vivere un momento di festa, di svago e di pratica collettiva con la città di Terni e quanti vorranno approfittarne», viene sottolineato. Per info e prenotazioni è possibile contattare il 329 7325460 o scrivere a [email protected].