Una giornata tra sogno e realtà, quella vissuta dai bambini nati nel 2015 e 2016 della categoria ‘Pulcini’ e dai nati nel 2017 e 2018 della categoria ‘Primi calci’ della società Bosico di Terni, insieme alle loro famiglie, con la partecipazione di una rappresentanza della società gemellata Olympia Thyrus San Valentino.

Sabato 25 ottobre le giovani squadre di calcio hanno partecipato ad una serie di partite disputate secondo i regolamenti della Figc, contro le rappresentative dell’AS Roma, presso gli impianti sportivi ‘Giulio Onesti’, meglio conosciuti come quelli dell’Acquacetosa a Roma. Un’occasione speciale per vivere una giornata all’insegna dello sport e del confronto, in un contesto di grande prestigio.

Oltre alla competizione sportiva, i ragazzi (circa settanta) e le loro famiglie hanno potuto partecipare ad un tour guidato dello stadio Olimpico, visitando gli spogliatoi, la tribuna Monte Mario e il tunnel d’ingresso da cui sfilano i calciatori prima di entrare in campo. Durante il percorso hanno potuto vedere le maglie incorniciate, gli oggetti storici e persino trofei come l’Europa Conference League della Roma.

«È la prima volta in tutta la sua storia – spiega Pietro Pallini, presidente della calcio Bosico di Terni – che la nostra società ha organizzato un’iniziativa del genere, di grande significato per i ragazzi che hanno potuto vivere una sfida così importante. Tra l’altro tutti gli incontri di sabato sono stati molto combattuti ed equilibrati. Una giornata intensa, ricca di emozioni, che ha unito sport, amicizia e scoperta, lasciando nei giovani calciatori, negli allenatori e nelle loro famiglie un ricordo indelebile e la consapevolezza che i sogni, con impegno e passione, possono davvero diventare realtà».

«L’evento – aggiunge Pallini – rientra in un progetto di conoscenza per i ragazzi e le loro famiglie dei valori e dei luoghi dello sport. Questo è solo l’inizio di una lunga serie di importanti novità che confermano il cambio di passo della società, infatti dopo i camp estivi, organizzeremo quelli invernali. Abbiamo introdotto la metodologia 1vs1 di tecnica calcistica individuale che si protrarrà per tutto l’anno con nuovi tecnici qualificati oltre alla conferma degli storici».