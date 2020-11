Terni, l’appello rivolto ai giovani: «Donate il sangue»

Condividi questo articolo su

















Un videomessaggio per sensibilizzare i più giovani a donare il sangue. È stato realizzato su idea di un cittadino ternano, Gianluca Marini, e lanciato domenica mattina dall’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni: «Siamo nel 2020, siamo riusciti ad andare sulla Luna, andremo su Marte ma ancora oggi non siamo in grado di ricostruire questo tessuto che è il sangue umano. L’unico modo per reperire questo elemento è attraverso la donazione», spiega il direttore del Servizio immunotrasfusionale Augusto Scaccetti.

AGOSTO 2020: «DONATE IL SANGUE». L’AVIS SOLLECITA

L’obiettivo e l’unione

Il progetto – montaggio di Mauro Castellani e fotografia di Federica Micheli – ha avuto il via libera dal commissario straordinario dell’azienda ospedaliera Pasquale Chiarelli e dallo stesso Scaccetti. Ha partecipato anche il consigliere comunale e provinciale Monia Santini che, per dare sostegno all’iniziativa, ha presentato due atti di indirizzo rivolti a Comune e Provincia di Terni con lo scopo di stipulare un protocollo di collaborazione tra istituzioni e società civile per spingere le persone a donare. «In un momento complicato – le parole di Marini, padre di due adolescenti e da tempo impegnato sul fronte dell’impegno civico – come questo per via della pandemia da coronavirus – spiega Marini – è fondamentale sensibilizzare i giovani ad azioni responsabili, in particolare a quelle che puntano alla solidarietà verso gli altri. Il virus vuole dividerci, noi dobbiamo unirci al meglio che possiamo».

SERVE SANGUE CON COSTANZA

L’appello dell’Avis

Da non dimenticare che l’Avis nelle ultime settimane ha più volte rinnovato l’invito alla cittadinanza a rendersi attivi vista la continua necessità di scorte a disposizione dei medici: «L’adesione al protocollo – specifica la Santini in merito alla sua iniziativa – sarà poi sulla scrivania di tutti i sindaci della provincia di Terni».