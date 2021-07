Terni, giovanissimi bivaccano nel cantiere: arrivano i carabinieri

Attività ‘anti degrado’ da parte dei carabinieri del Nor della Compagnia di Terni che, lunedì mattina, hanno raggiunto un cantiere edile di via del Vescovado, nel centro storico cittadino, dove era stata segnalata la presenza di alcuni giovanissimi. Una volta entrati nel cantiere, il cui cancello di accesso era privo di sistemi di chiusura, i militari hanno trovato alcuni ragazzi – fra cui due minorenni – intenti a bivaccare. Dopo gli accertamenti di rito e la relativa segnalazione alla procura dei minori di Perugia, i giovani sono stati riaffidati ai rispettivi familiari. Successivamente i carabinieri, insieme alla polizia Locale di Terni, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’edificio da cui – stando ad una segnalazione – nei giorni scorsi erano state lanciate anche delle bottiglie di vetro verso la strada.

