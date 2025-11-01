Un 21enne dell’Albania, giunto in Italia con un visto turistico, è stato arrestato in flagrante giovedì dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Terni per detenzione di droga a fini di spaccio.
Il giovane – dimorante in un b&b della zona – è stato fermato nella tarda mattinata per un controllo, mentre procedeva al volante di un’auto a noleggio nel quartiere Cospea. Perquisito, è stato trovato con 22 dosi di cocaina – per un peso di 19 grammi – nascoste nella ‘mascherina’ di plastica alla base del cambio del veicolo.
Da qui l’arresto in flagrante da parte dei militari dell’Arma, poi convalidato dal tribunale di Terni – giudice Biancamaria Bertan – che ha applicato nei confronti del 21enne la misura del divieto di dimora a Terni.