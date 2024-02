Terni, Arcieri protagonisti negli Usa con Gubbini e Pagnoni

Hanno sfiorato la finale Lorenzo Gubbini e Federico Pagnoni, i due esponenti degli Arcieri città di Terni protagonista a Las Vegas – Stati Uniti – per il Vegas Shoot, uno degli eventi mondiali più prestigiosi per il tiro con l’arco.

Finale ad un passo

Gubbini ha chiuso con 896 punti sui 900 necessari per accedere agli shootdown ad eliminazione diretta, mentre Pagnoni ha terminato a quota 898: «È stato un grande onore – spiega Stefano Tombesi, il presidente della società – vedere due nostri atleti confrontarsi con i migliori del panorama mondiale. Tra l’altro sia Lorenzo che Federico sono entrati da poco nella nostra famiglia. Abbiamo fatto tutti il tifo per loro. Sappiamo quanto sia difficile e selettivo il Vegas Shoot per questo non possiamo che complimentarci con loro oltre che ovviamente con Mathias Fullerton ai vertici dell’arcieria mondiale da un paio di anni e che si è laureato Vegas Champion 2024. Abbiamo deciso di puntare con forza anche sul Compound e questo primo risultato ci soddisfa molto». A Las Vegas si sono ritrovati in circa 4.500 arcieri in rappresenza di 57 nazioni, con montepremi da 550 mila dollari.