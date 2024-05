Terni: gli studenti del ‘Tacito’ progettano una tappa tutta umbra del Giro d’Italia

Una delegazione del liceo classico ‘Tacito’ di Terni ha preso parte alla tappa di Alessandria di ‘Scuola Futura’, il campus itinerante del Pnrr Istruzione che promuove la formazione sulla didattica innovativa e sulle sfide del Pnrr. Gli alunni del ‘Tacito’ hanno messo in pratica la metodologia ‘learning by doing’ in due progetti differenti riguardanti il Giro d’Italia e il ciclismo. Il primo gruppo, composto da Elisa Camilli, Agnese Cardarelli, Giulia Pagliari e Alessandro Persichetti – tutti frequentanti la classe 2°D -, ha disegnato una tappa del Giro d’Italia nell’ambito dell’iniziativa ‘Il Giro di Scuola Futura’. I quattro studenti hanno progettato la quinta frazione del Giro d’Italia, dalle Cascate delle Marmore ad Assisi, soffermandosi non solo sugli aspetti sportivi, ma anche sulle ricadute economiche della ‘corsa rosa’, valorizzando le belezze artistiche, culturali e paesaggistiche del territorio. Contemporaneamente, all’ultimo piano di palazzo del Monferrato, Alice Colantoni e Tommaso Fontana – anche loro della 2°D -, hanno pedalato su dei rulli interattivi collegati ad una piattaforma che permetteva ai partecipanti di correre sui percorsi del Giro d’Italia. I ragazzi coinvolti in quest’ultimo laboratorio hanno successivamente svolto una ricerca a partire dai dati (velocità, potenza, frequenza di pedalata etc.) registrati durante le prestazioni. Infine nella cerimonia conclusiva, a cui ha preso parte anche il Ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, gli alunni hanno presentato i loro progetti e sono stati premiati con i vessilli del Giro d’Italia: le ambite maglie di leader delle classifiche.

Condividi questo articolo su