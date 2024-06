Terni: gran finale di ‘Un animale per amico’ all’infazia di Cospea

Giornata conclusiva del progetto ‘Un animale per amico’, venerdì 7 giugno alle ore 10.30 presso la scuola dell’infanzia Cospea, in strada Santa Filomena a Terni. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il gruppo cinofilo da soccorso ‘Le Orme di Askan’ – sezione di Narni, si terrà nello spazio verde adiacente la scuola. La direzione didattica ‘San Giovanni’ ha fatto proprio il progetto che vuole avvicinare i bambini al mondo del volontariato, in particolare alla cinofilia da soccorso, attraverso un’esperienza diretta e concreta. Ciò tramite una conoscenza approfondita del mondo del cane, veicolata con un linguaggio semplie e chiaro.

