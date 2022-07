Terni, guasto elettrico: numerosi comuni senza acqua, arrivano le autobotti Sii

Guasto elettrico alla cabina dell’impianto Cerasola di Terni – inibito il funzionamento dei gruppi elettromeccanici delle pompe – e guai per diversi comuni del Ternano. Lo rende noto la Sii: il problema si è verificato nella notte tra venerdì e sabato. «Sono rimasti senza approvvigionamento idrico i Comuni di Amelia, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea ed Attigliano. Interessati in parte dal disservizio anche i Comuni di Giove e Montecchio. Il guasto è in avanzato stato di riparazione. Per questo motivo la Sii ha attivato il servizio di autobotti che a breve verranno sistemate per quanto riguarda Amelia in piazza XXI Settembre (fuori porta) ed all’ospedale, ad Attigliano in Piazza Vittorio Emanuele II, davanti al Comune. Le autobotti si recheranno anche nei centri più piccoli per garantire l’acqua. Il regolare approvvigionamento idrico dovrebbe avvenire entro le prime ore del pomeriggio». Tecnici Aman in azione.

Condividi questo articolo su