Terni: guida l’auto senza patente e ha due etti di hashish. Arrestato 24enne

Operazione antidroga da parte dei finanzieri del Gruppo di Terni, nella giornata di domenica 9 giugno. Un 24enne originario della Liberia, residente a Terni, è stato infatti arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Il giovane è stato fermato nella zona della rotatoria Pileri – viale dello Stadio – al volante di un’autovettura pur essendo sprovvisto di patente. Perquisito, è stato trovato in possesso di oltre due etti di hashish, suddivisi in dosi, e un bilancino di precisione. Per l’uomo è scattato così l’arresto in flagrante e lunedì è arrivata la convalida da parte del tribunale di Terni – giudice Simona Tordelli – con applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Nei prossimi giorni si terrà l’udienza di merito in cui il giovabne potrebbe chiedere di accedere, attraverso il proprio difensore – l’avvocato Lorenzo Lepri del foro di Viterbo -, ad un rito alternativo. Fra l’altro, per lo stesso reato, il 24enne aveva ricevuto una condanna a 17 mesi di reclusione – pena sospesa – da parte del tribunale di Viterbo.

