Terni: «Hanno dato fuoco all’auto di mio figlio». E scattano le indagini

Un fatto inquietante, bollato come «sicuramente doloso» dalla madre della persona colpita: un ternano di 50 anni a cui, domenica sera, hanno dato fuoco all’auto in strada di Maratta Alta. A raccontare l’accaduto e a lanciare l’appello è la donna: «Mio figlio era a cena da me, poi è tornato a casa sua. Poco dopo la mezzanotte ha sentito come un colpo che ha fatto scattare l’allarme dell’auto ma non gli ha dato molto peso: a volte accade quando passa qualche camion o c’è qualche rumore forte. Poi dopo un po’ il rombo di una moto e un altro colpo che ha nuovamente attivato l’allarme. A quel punto si è affacciato e ha visto la sua auto avvolta dalle fiamme». Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di Stato e immediate sono partite le indagini per ricostruire l’accaduto. Al vaglio ci sarebbero anche le immagini di telecamere di sorveglianza presenti in zona. L’attenzione è, appunto, su quella moto e sulle persone che erano a bordo. «Per mio figlio quell’auto era molto, l’unico mezzo che ha a disposizione per spostarsi, andare al lavoro, fare tutto. Non ho la minima idea di chi abbia cmpiuto ciò e perché. Spero solo – conclude la donna – che le indagini facciano luce e chi ha qualche elemento utile, ci aiuti a far emergere la verità».

