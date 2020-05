Terni, i bar alla prova della ripartenza

di Federica Liberotti

Il tradizionale ‘struscio’ del fine settimana ovviamente ancora non c’è, anche se – pioggia permettendo – Terni ha cominciato piano piano a rianimarsi. Il prologo di quanto accadrà lunedì 4 maggio, quando inizierà ufficialmente la fase 2 e diverse attività potranno tornare a lavorare. Tra loro i bar, anche se solo per l’asporto. Diversi i titolari dei locali del centro in fermento sabato mattina, impegnati tra sanificazioni, pulizie e qualche lavoretto di manutenzione.

Ci sono anche da rimettere in moto macchinette del caffè rimaste ferme per quasi due mesi, bisogna togliere la merce non più vendibile, qualcuno ha deciso di installare i plexiglass sui banconi. Ma c’è anche chi è ancora in dubbio se riaprire o no e chi ha già deciso che non lo farà fino al 1° giugno, «perché aprire solo per l’asporto non vale la pena». Qualche cliente, incuriosito dalle saracinesche rialzate, scalpita per tornare a bere un caffè al bancone. Si prova dunque a tornare alla (semi)normalità, anche se sono lo scetticismo e i timori per il futuro a farla ancora da padrone.