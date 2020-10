Terni, i gruppi civici ‘animano’ la movida. Ma c’è chi non capisce

Un’idea nata qualche tempo fa, quella di portate il senso civico di ‘Mi Rifiuto’, ‘Retake’ e ‘Contagio’ in mezza alla movida e dare il via ad un intervento ‘by night’ che consentisse a ‘due città’ – che non si incrociano mai o quasi – di stare insieme, capirsi e apprezzarsi a vicenda. E si può dire che l’azione messa in atto sabato, promossa dalla questura di Terni nell’ambito di #DivertiAMOci, in collaborazione con il Comune e le associazioni di categoria, sia riuscita bene. Ciò che invece non è ‘riuscito’ è l’atteggiamento di alcuni frequentatori della zona che, fra atti vandalici e sporcizia – la denuncia è dell’assessore comunale Benedetta Salvati – hanno confermato le proprie attitudini e, soprattutto, che il lavoro da fare è molto.

Il contesto

Lo sforzo dei volontari si è concentrato in particolare su largo Ottaviani, spesso teatro di abbandoni di rifiuti di ogni tipo, lungo la strada, sulle sedute ed in mezzo alle aiuole. Degrado frequentemente associato a chi bivacca in zona, con tanto di polemiche ricorrenti. Così i tre gruppi si sono dati da fare e, coinvolgendo diversi cittadini, hanno messo in atto una riqualificazione apprezzata anche da diversi giovani che si sono trovati a transitare da quelle parti, incuriositi da tanto ‘attivismo’.

Missione comunque compiuta

«Molti di loro – spiegano da ‘mi Rifiuto’ – conoscevano già le nostre iniziative, soprattutto grazie ai social network. Oltre a ringraziarci per il nostro impegno, in alcuni casi, si sono resi anche disponibili a partecipare di tanto in tanto alle future attività in programma.

Aprire un dialogo costruttivo con i frequentatori della ‘movida’ ci è sembrato il modo più semplice e diretto per far capire, a tutti, quanto sia importante avere cura e rispetto dell’ambiente che si frequenta ma anche quanto poco impegno costi ad ognuno di noi lasciare quegli spazi puliti, vista anche la presenza dei vari cassonetti per la raccolta differenziata, installati su tutta l’area da TerniReti che gestisce il sottostante parcheggio San Francesco. Qualcuno è stato anche colto in ‘flagrante’ nell’atto di abbandonare un bicchiere di plastica sulle aiuole ma, avvicinato dai volontari, si è immediatamente scusato provvedendo a recuperare il rifiuto appena abbandonato».

Il risveglio, meno allegro

E poi c’è il rovescio della medaglia. Rappresentato da quanto denunciato domenica dall’assessore Salvati: «Sono particolarmente amareggiata e pure parecchio arrabbiata. Ieri notte (sabato, ndR) l’intervento dell’associazione Mi Rifiuto e della polizia Locale, oltre al supporto della questura di Terni, nell’ambito del progetto #DivertiAMOci per la pulizia dei giardini di largo Ottaviani e per convincere i giovani della movida a collaborare per il mantenimento del decoro dell’area. Stamattina il risultato lo vedete dalle foto. Ci sono evidentemente delle mele marce – prosegue Benedetta Salvati – e noi invitiamo gli altri ragazzi a non far finta di niente, anzi a dare l’esempio. Da parte nostra torneremo a controllare e vigileremo con le telecamere affinché vengano individuati i responsabili di questi scempi che costano cari alla comunità. Come assessore al decoro urbano ripeto sempre che le risorse sono poche e non possiamo permetterci di utilizzarle per riparare i danni dei teppisti. Chi rompe paga». Indagini attraverso la video sorveglianza, in arrivo.