Terni, i Lions in prima linea contro il diabete e i disturbi alimentari

‘I Lions contro il diabete e i disturbi del comportamento alimentare’: questo il titolo del convegno che, organizzato dal Lions Club Terni Host, presieduto da Paolo Alunni Pistoli, unitamente ai Lions Club San Gemini Terni de Naharti, San Valentino e Narni, si è tenuto il pomeriggio di giovedì 25 novembre all’hotel Garden. Numerosi e qualificati i relatori che, moderati dal dottor Marco Coccetta, hanno sviluppato le tematiche di fronte ad una platea nutrita, pur ‘distanziata’. Sono infatti intervenuti la dottoressa Simonetta Centurione (medico di medicina generale e presidente del Lions Club San Gemini Terni de Naharti), il professor Fausto Santusanio (ordinario di endocrinologia all’università di Perugia), la dottoressa Laura Dalla Ragione (direttore disturbi alimentari Usl Umbria 1 e docente al Campus biomedico di Roma), il dottor Giuseppe Fatati (specialista in diabetologia e presidente del Lions Club San Valentino). Nei giorni scorsi, presso il liceo ‘Metelli’ di Terni diretto dalla professoressa Roberta Bambini, si era tenuta una sessione del convegno interamente dedicata ai giovani, con la partecipazione – in presenza e online – di circa 200 studenti. All’incontro di giovedì ha poi fatto seguito la conviviale congiunta dei quattro Lions Club organizzatori – oltre ai presidenti già citati c’era anche Cesare Di Erasmo per il Club di Narni -, nel corso della quale sono stati ringraziati i relatori che hanno al successo dell’evento, collegato ad uno dei service internazionali dei Lions, finalizzato alla diffusione di buone pratiche per migliorare salute e qualità della vita.

Foto di Alberto Mirimao