Terni, i quaderni delle Fere per sostenere ‘Il sogno di Rebecca’

«Da venerdì 14 maggio i nostri originali quaderni delle Fere vi aspettano in esclusiva presso la cartolibreria Le Cosmicomiche in via Roma 144 a Terni». La cartolibreria presentare i suoi nuovi quaderni, creati per festeggiare la promozione della Ternana in serie B e per sostenere l’associazione ‘Il sogno di Rebecca’.

Il materiale scolastico della Ternana

«La richiesta da parte dei bambini di materiale scolastico della Ternana – raccontano – è in questi mesi cresciuta con l’andamento eccezionale della squadra rossoverde. Abbiamo deciso così di creare dei quaderni per la scuola ispirati a questo esaltante campionato delle Fere. Si tratta di un prodotto unico ed esclusivo, non appartenente al merchandising ufficiale, nato da un’idea di imprenditorialità moderna ed entusiasta. Un’intuizione estemporanea dettata dalla passione e dal tifo, che si è sviluppata poi in un vero e proprio progetto commerciale. I quaderni sono prodotti sul nostro territorio con materiale di alta qualità, con 4 diverse copertine create dalla nostra fantasia e perfezionate dai grafici dell’editore».

La solidarietà

«La speranza – aggiungono – è che il nostro impegno incontri il gusto dei tifosi rossoverdi, tanto da coinvolgerli in questa avventura che nel frattempo è diventata anche e soprattutto un’operazione benefica. Infatti abbiamo deciso di devolvere tutti i proventi delle vendite all’associazione ‘Il sogno di Rebecca’. La promozione della Ternana è stata una festa straordinaria che ha entusiasmato e coinvolto l’intera città e per mostrare il grande cuore dei ternani, invitiamo i tifosi ed i cittadini ad acquistare i nostri quaderni per aiutare Rebecca e i suoi genitori Simona e Graziano per andare a vincere l’ennesima battaglia che sono chiamati ad affrontare».