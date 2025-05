Anche quest’anno l’istituto comprensivo ‘Brin’ di Terni ha aderito con ampia partecipazione – ben 120 gli iscritti dell’istituto alla competizione – alle Hippo Olympiads. Il progetto è stato promosso dalle insegnanti Giuseppina Feliciani (coordinatrice del progetto), Simona Marchegiani (scuola primaria Montessori), Maila Scappiti (scuola secondaria Stroncone), Sandra Mattoni (scuola secondaria Brin), Francesca Ricci (scuola secondaria Alterocca). Un lavoro che ha portato ad una forte adesione da parte degli alunni dell’istituto: molti di loro si sono appassionati sin dalla scuola primaria allo studio della lingua inglese.

Durante le Preliminary per il centro Italia, svolte il 7 e 8 marzo scorsi, 14 alunni della ‘Brin’ si sono qualificati alle National Finals nelle categorie Little Hippo, Hippo 1, Hippo 2 e Hippo 3 e alcuni di loro hanno anche raggiunto la prima posizione nelle categorie Little Hippo, Hippo 1 e Hippo 2. E la ‘Brin’ ha riscosso un importante successo anche alle National Finals dell’11 e 12 aprile. Gli alunni Leo Thompson McGregor Wood per la categoria Little Hippo, Mattia Provantini e Kevleen Kumari per la categoria Hippo 1, Luca Bussetti per la categoria Hippo 2, si sono qualificati ai primi posti accedendo alla fase delle Regional Qualifiers europee che si terranno a Lido di Jesolo (Venezia) dal 26 al 29 maggio. Nella competizione che si terrà in Veneto, gli alunni si confronteranno con ragazzi provenienti da altri Paesi europei, per un’esperienza unica e altamente formativa. «I ragazzi – commentano dall’istituto – hanno dimostrato grande impegno e senso di responsabilità che, uniti alla passione per la lingua inglese, li sta portando a raggiungere risultati eccellenti».