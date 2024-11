Condividi questo articolo su

















Ospite d’eccezione e molto noto per la seconda giornata di ‘Sweet Pampepato’ a Terni. Dalla Lombardia è arrivato in Umbria il pasticciere, gastronomo e personaggio televisivo Iginio Massari. Per il maestro, nominato nel 2019 miglior pasticciere dal World Pastry Stars, c’è il premio ‘Ambasciatore del gusto’.

SWEET PAMPEPATO, LA FOTOGALLERY