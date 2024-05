Terni: il 1° giugno III memorial dedicato a Luisa Pruni Piccioni

Si svolgerà a partire dalle ore 15 di sabato 1° Giugno, presso l’impianto ‘Unicusano Training Center’ di via Sabotino a Terni, il quadrangolare di calcio in memoria di Luisa Pruni Piccioni, moglie del professor Massimo Piccioni e madre di Andrea e Paola. «Una donna esemplare come moglie, mamma e nonna, motivando costantemente i nipoti nello studio e nello sport – come riporta la presentazione dell’evento sportivo – ‘Servizio navetta’ per la scuola e per gli allenamenti a Roma ma sempre radicata alla propria città di Terni che amava. Sempre umile e generosa ma soprattutto determinata ad affermare i valori della famiglia». Giunto alla terza edizione, il torneo vedrà confrontarsi Ternana Calcio, Polisportiva Campitello, Asd Nuova Valle Aurelia Roma e Polisportiva Ternana Football Accademy.

Condividi questo articolo su