Terni, il 2 giugno esce il secondo album dei Rummer and grapes

«Avevamo il secondo album chiuso in archivio da qualche anno e abbiamo pensato: è ora di farlo uscire». I Rummer and grapes, la band indie/rock ternana formata da Simona Cioccoloni (voce), Valerio Conti (chitarra), Riccardo Pucci (basso) e Luca Ferrotti (batteria) presentano la loro seconda fatica: ‘Phobophobia’.

L’album di esordio

Dopo il primo disco ‘Every damned friday’, uscito nel 2009, raccontano i ragazzi della band ternana, «siamo stati invitati dal programma ‘Demo’ negli studi Rai a Saxarubra per dei live e per dei passaggi in radio, a Rai radio 1, per il programma ‘Demo’. Inoltre, abbiamo avuto il piacere di partecipare al Demofest, che quell’anno si è svolto a Lamezia Terme, condividendo il palco con nomi noti come Joe Castellano blues band, Malika Ayane e Roy Paci con Gli Aretruska».

‘Phobophobia’

Tornati in studio «abbiamo registrato un secondo album che, però, non ha mai visto la luce. Ora ci sentiamo pronti di tirarlo fuori dall’archivio e presentarlo. Il 2 giugno ‘Phobophobia’ uscirà in digitale sulle piattaforme Spotify, Apple music, Amazon music, Youtube, Youtube music e Deezer. In questo disco abbiamo inserito anche un brano in italiano, ‘Alaska’, con la straordinaria partecipazione di Fabio Speranza, ‘Uto’».