Terni, il 2023 di Foconi e Romagnoli inizia con il trionfo di Parigi

Inizia con un trionfo – ci è abituato il classe 1989 in terra francese – a squadre il 2023 di Alessio Foconi. In Francia il fiorettista ternano ha conquistato l’oro al Mazars Challenge International de Paris in compagnia di Guillaume Bianchi, Daniele Garozzo e Tommaso Marini.

Il cammino

Per gli azzurri tutto facile nel debutto mattutino al cospetto della Spagna, travolta 45-16 negli ottavi di finale. La sfida successiva è più combattuta ma non più di tanto: 45-22 sulla Corea del Sud e passaggio in semifinale dove Foconi e compagni hanno sconfitto in rimonta il Giappone di misura (45-44). Nell’atto conclusivo ci sono gli Stati Uniti di Miles Chamley-Watson, Nick Itkin, Alexander Massialas e Gerek Meinhardt: bella sfida e affermazione azzurra per 45-42 con chiusura affidata al fuoriclasse siciliano. C’è anche una festa ternana a Parigi.