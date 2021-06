Terni, il 20enne Rossi vicecampione italiano pesi welter

Grande soddisfazione per i vigili del fuoco di Terni e non solo. Il 20enne ternano Lorenzo Rossi, allenato dal funzionario del comando provinciale – ex tricolore nei pesi gallo, maestro della specialità e istruttore ginnico professionale del Corpo – Stefano Liorni, si è laureato vicecampione italiano dei pesi welter in occasione delle finali andate in atto lo scorso weekend a Lido di Fermo: per lui c’è un’ottima medaglia d’argento. Liorni in passato è stato anche il trainer di Massimo Deidda, numero uno italiano sempre nei pesi gallo. Ci sono le congratulazioni da parte del comando.

