Il concorso pianistico internazionale, intitolato alla memoria del geniale compositore e pianista ternano, Alessandro Casagrande, scomparso prematuramente nel 1964, scalda i motori, anzi le tastiere in bianco e nero della sua 33° edizione. Dal 14 al 20 settembre prossimi, presso il teatro comunale Secci di Terni, si svolgerà la fase finale dello storico e prestigioso concorso che vedrà misurarsi 28 giovani pianisti provenienti da diversi Paesi del mondo: 13 italiani, 2 dalla Corea del Sud, 6 dal Giappone, 2 dalla Cina, mentre Bolivia, Georgia, Francia, Svizzera e Russia esprimono un concorrente a testa. Le prove eliminatorie si terranno in teatro in orario mattutino e pomeridiano e sono aperte al pubblico. Gli esiti di ciascuna giornata si avranno in serata.

I tre finalisti sosterranno la finalissima con orchestra il 20 settembre, sempre al Secci, in un vero e proprio concerto davanti al pubblico e alla giuria che decreterà il vincitore e il podio. A seguire, la premiazione. La cerimonia di inaugurazione del concorso si terrà sabato 13 settembre al Caffè letterario della Bct, a partire dalle ore 18. Interverranno per i saluti istituzionali i rappresentanti di: Fondazione Casagrande, Comune di Terni, Fondazione Carit, Camera di Commercio dell’Umbria, il direttore artistico del concorso. Saranno presenti i 28 concorrenti selezionati, la giuria internazionale (composta da Maurizio Baglini, Philippe Cassard, Carlo Guaitoli, Boris Petrushansky, Herbert Schuch, Stefania Cafaro e Uta Weyand-Schäfer), i soci della Fondazione Casagrande, gli sponsor e partner del concorso e i rappresentati di alcune delle famiglie ternane che ospiteranno i giovani concorrenti.

Alle ore 21, dopo la presentazione, presso la chiesa di San Francesco a Terni si svolgerà il concerto di apertura in collaborazione con il conservatorio ‘Briccialdi’: musiche di Pergolesi e Casagrande, direttore Massimo Gualtieri. L’ingresso è libero. Sponsor, partner e soci sostenitori del concorso sono: Regione Umbria, Comune di Terni, Fondazione Carit, Arvedi Ast, Camera di Commercio dell’Umbria, Fazioli pianoforti, Ternana Women, Lions club Terni Host, Rotary club Terni.