Un’idea nata tra genitori di piccoli cestisti ternani si è trasformata, in poche settimane, in un vero e proprio evento sportivo di livello interregionale. Il torneo MINI3, in programma il 21 e 22 giugno presso il campo delle Piscine dello Stadio a Terni, registra ben 23 squadre iscritte tra le categorie Under 12 e Under 14, con quasi 80 giovanissimi atleti provenienti non solo dall’Umbria, ma anche da Lazio, Marche e Toscana.

«L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – è pensata come una festa del basket, per coinvolgere bambine e bambini, ragazze e ragazzi che già praticano la pallacanestro nelle società del territorio, con il giusto equilibrio tra competizione e divertimento. Obiettivo dichiarato: promuovere i valori dell’amicizia, della lealtà sportiva e della passione per il gioco, in una fase della crescita in cui tanti giovani iniziano a scoprire il lato agonistico dello sport».

«A rendere il torneo ancora più speciale – proseguono -, un tocco da NBA. Le squadre vincitrici saranno premiate con gli anelli personalizzati MINI3, che potranno ostentare sugli scaffali della propria cameretta. Ma nessuno tornerà a casa a mani vuote: tutti gli atleti riceveranno una medaglia e un diploma di partecipazione, perché ogni impegno, ogni partita e ogni canestro meritano di essere festeggiati». L’appuntamento è per il prossimo weekend, a partire dalle ore 16 di sabato 21 giugno, al campo delle Piscine dello Stadio.