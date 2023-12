Terni, il check della Corte dei conti sulle spese elettorali 2023 – Documento

di S.F.

La delibera è stata depositata il 29 novembre e da poche ore è pubblica. La sezione regionale di controllo per l’Umbria della Corte dei conti ha chiuso il cerchio sulle spese elettorali per le elezioni amministrative 2023 a Terni: il collegio guidato dal presidente Acheropita Mondera – con lui Luigi Francesco De Leverano e Antonino Geraci – ha approvato il referto sui conti consuntivi relativi alla campagna elettorale: un passaggio normativo che c’è da anni in seguito all’introduzione dei limiti massimi degli esborsi dei candidati e dei partiti politici. Nel documento, che pubblichiamo integralmente, c’è il resoconto generale con tanto di alcune irregolarità segnalate. Esempio? Diverse liste hanno presentato i consuntivi oltre il termine previsto, vale a dire il 3 agosto. In ogni caso nulla che abbia carattere sanzionatorio.