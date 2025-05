La sezione podistica del Circolo Lavoratori Terni organizza la prima edizione della ‘0-5100 D’Acciaio’, gara podistica cittadina aperta a tutti – competitiva e non competitiva – in programma domenica 18 maggio a Terni. «Un’occasione per vivere una giornata di sport, energia e partecipazione collettiva – spiega una nota del circolo di via Muratori – lungo un percorso urbano di 5,100 km, con partenza e arrivo presso la storica sede del Clt. Un tracciato che attraversa il cuore della città, pensato per accogliere sia runner esperti che camminatori appassionati». Il ritrovo è dalle ore 7.30 presso il Clt con partenza alle 9.30. Le premiazioni sono in programma alle 11.30. Per info e contatti: 333.8435050, regolamento completo su www.icron.it.