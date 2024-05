Terni: il Comandante Generale dell’Arma in visita

LE FOTO

Visita di prestigio per il comando provinciale dei carabinieri di Terni: martedì la caserma di via Radice ha infatti accolto il Comandandante Generale dell’Arma, il Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, che ha salutato i militari in servizio presso i reparti della Provincia.

«Accompagnato dal Comandante della Legione Umbria, Generale di Brigata Gerardo Iorio – spiega una nota del comando provinciale -, il Comandante Generale è stato accolto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Terni, Colonnello Antonio De Rosa, unitamente a tutti gli Ufficiali, tra i quali il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale, una rappresentanza dei Comandanti e militari delle Stazioni Carabinieri e dei Nuclei Forestali del territorio, dei reparti speciali e della sede, oltre agli appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri».

Ai presenti, il Generale Luzi «ha espresso un ringraziamento a tutto il personale dell’Arma ternana per l’impegno profuso nella imprescindibile opera di rassicurazione sociale, da sempre cifra distintiva dell’operato dei Carabinieri ed ancor più significativa in questo particolare momento storico, caratterizzato da incertezza geopolitica e frenetici ritmi evolutivi».

«A tal proposito ha evidenziato il ruolo del Comandante di Stazione, indispensabile punto di riferimento per la popolazione, da sempre orientato all’ascolto e al dialogo con i cittadini, permeato da sentimenti di vicinanza, accoglienza ed umanità, inderogabile collante per quella coesione sociale che è elemento essenziale della vita democratica del nostro Paese». Il Comandante, dopo avere stretto la mano a tutti i Carabinieri presenti, in servizio ed in congedo, si è trattenuto nell’ufficio del Comandante della Stazione per la rituale firma del memoriale del servizio.