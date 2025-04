di S.F.

Il Comune di Terni e la tecnologia, ulteriori novità in arrivo. A firmarla è il dirigente all’innovazione Andrea Zaccone: via libera per la fornitura del nuovo sistema di acquisizione delle timbrature Trexom.

L’impegno di spesa per palazzo Spada vale in tutto 46.360 euro per la fornitura ed i canoni manutentivi. Motivo del cambio? «Si rende necessario un nuovo sistema completo per l’acquisizione delle timbrature degli utenti comunali in sostituzione dell’attuale ormai obsoleto, anche in previsione dell’utilizzo del nuovo software di gestione delle presenze».

Analisi di mercato avviata e scelta per la Sinapsi srl: offerta da 30.600 euro per la fornitura e 7.400 per la manutenzione (oltre Iva). Ad occuparsi della questione in prima battuta è stato il Rup Massimo Lesina, funzionario con elevata qualificazione della direzione servizi digitali ed innovazione.